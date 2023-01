Indispensable fortalecer la participación social mediante mejoras en la Ley de Participación Ciudadana, que sume a más personas involucradas en la vida pública activa como vigilante en el quehacer del Gobierno. Así lo señaló el presidente de la Asociación de Abogados Especializados en Derecho Administrativo, Guillermo Lozano Galindo.

En el marco de la conferencia virtual ofrecida a abogados especializados de Argentina, señaló que la ley especializada en la materia de Aguascalientes no señala de manera clara cómo lograr el objetivo de sumar participación activa de la población.

Expuso que dentro de la Ley de Participación Ciudadana se encuentran figuras como el referendo y consulta popular, como esquemas de democracia directa que se usan esporádicamente. También apuntó que la normatividad en la materia no habla de un involucramiento en el día a día de lo que sucede en la administración pública. Está en manos de los legisladores, dijo, abrir puertas a la sociedad organizada con la mayor formalidad en la creación de normatividad.

Manifestó que algunos ejercicios impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo una perspectiva de interés político o particular, demuestran la ambivalencia de estos ejercicios que pueden empujarse por la clase política, por lo que se requiere una ciudadanía analítica e informada.

“Estos espacios de consulta son esporádicos, no permanentes, pero no se encuentra un esquema de involucramiento directo. El asunto es que se requieren porcentajes mínimos para que sean vinculantes, y en el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles vimos que no se alcanzó el porcentaje pero ahí está el aeropuerto…” Guillermo Lozano