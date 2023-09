Miguel A. González Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los caminos de la muerte, según Depeche Mode, no son funestos, sino festivos: suenan a música para las masas, tal como se vivió anoche en un Foro Sol repleto, con 65 mil seguidores.

Por el título, en latín, del material reciente, Memento Mori; por vislumbrarse el indeseado final de la banda británica que revolucionó el synth pop; por haber fallecido ya un integrante, Andy Fletcher, a los 60 años.

Muchos motivos para pensar en la transición al más allá, pero el presente, al menos, llevó a cantar con regocijo, con estruendo, «I Feel You», «Wrong», hasta más de una veintena de himnos forjados por sus fans en estadios.

A las 21:30 horas, la espera de cinco años sin ver al grupo en CDMX terminó gracias a las notas de la ácida intro «My Cosmos ls Mine», seguida por los pegajosos beats de «Wagging Tongue», que confirmaban la tendencia de Depeche Mode de replicar en directo, como apertura, las primeras armonías del disco nuevo en turno.

A pesar de haber apostado por el dolor y la introspección en su discurso, el hoy dueto formado por Dave Gahan, cantante, de 61 años, y Martin Gore, cerebro a cargo de la segunda voz, guitarras y sintetizadores, de 62, se ha vuelto todo un monstruo global.

Sólo en México ya presentan su quinta gira internacional y la cuarta que montan en el Foro Sol (2006, 2009, 2018 y 2023), algo al alcance sólo de elegidos.

Apenas saludó el frontman, el primer guiño al pasado invitó a calzarse zapatos ajenos: «Walking in My Shoes». Éxtasis con ADN noventero, que otra clásica, «It’s No Good» refrendó en el alma de cada invitado con boleto pagado.

«In Your Room» puso la nota solemne con el arreglo que en su día inventó Butch Vig, de Garbage, bautizado como «Zephyr Mix».

Con el apoyo ya permanente de Peter Gordeno (teclados) y Christian Eigner (batería), el Memento Mori World Tour, que se prevé supere el centenar de conciertos, anclado en sencillos de Memento Mori y de Violator como piedras angulares, se filmaba de principio a fin para elaborar un documento audiovisual que le muestre al planeta cómo se vive la devoción por el grupo en México.

Al pasado remoto, a los años 80 del new wave puro y duro, se viajó a través de «Everything Counts», infaltable en los shows de hoy como en los antros de ayer. Gahan se acercó a la pasarela central a dirigir a sus incondicionales en el coro final.

Sin pausa, sin expresarse de manera complaciente con la audiencia, el cuarteto entregó «Precious», el cual tocó y removió fibras.

Luego de un bloque que bajó las revoluciones, incluida la acústica «Soul With Me», cantada por Gore, se desató la artillería pesada: «Ghosts Again», el tema que los hizo volver en la década actual y tras la pandemia; «A Pain That I’m Used To» y la esperada «World in My Eyes», con dedicatoria a Fletcher, cuyo rostro iluminó las pantallas gigantes.