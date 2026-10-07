Un automovilista de 32 años terminó con su vehículo volcado sobre el toldo, luego de perder el control del volante cuando circulaba a exceso de velocidad por un camino de terracería en el municipio de El Llano. Pese a lo aparatoso del accidente, el conductor solamente sufrió golpes leves.

El percance ocurrió alrededor de las 20:15 horas, sobre el camino que comunica las comunidades de Francisco Sarabia y Santa Rosa, a la altura del kilómetro 2+500.

El vehículo involucrado fue un Chevrolet Aveo blanco, con placas de Jalisco, conducido por Armando “N”, de 32 años, quien perdió el control de la unidad hacia su izquierda, salió del camino y terminó volcado, con las llantas apuntando hacia arriba.

Tras recibir el reporte a través del Servicio de Emergencias 911, elementos de la Policía Estatal de Carreteras acudieron al sitio y encontraron el automóvil siniestrado.

De acuerdo con los indicios recabados por los oficiales, el exceso de velocidad respecto a las condiciones del camino habría provocado que el conductor perdiera el control, ocasionando la salida de la terracería y posterior volcadura.

Armando presentó algunos golpes, aunque no fue necesario trasladarlo a un hospital. El accidente dejó únicamente daños materiales.