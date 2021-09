Antonio Baranda Agencia Reforma

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que desconfía de la autenticidad de las marchas de mujeres debido a que han hecho uso de la violencia.

Asimismo, aseguró que no caerán en provocaciones ante lo que calificó como movimientos «conservadores» que buscan perjudicar a su Gobierno.

«Todo eso en vez de ayudar a los movimientos a las causas las afecta, por eso hasta me da desconfianza, ya ven que suele pasar que los extremos de juntan, se tocan, los veo muy conservadores estos movimientos, muy conservadores. Quizá porque yo tengo otra formación, pero en el caso del movimiento de las mujeres es Josefa Ortiz de Domínguez, Carmen Serdán, Doña Rosario Ibarra de piedra, cómo encapuchados o encapuchadas, entonces sí hay que estar pendientes, pero también no caer en la trampa de la provocación, sacarle la vuelta porque también estos movimientos conservadores lo que quisieran es que nosotros reprimiéramos y usáramos nosotros la fuerza, están provocando y provocando, se van a quedar con las ganas, no vamos a caer en ninguna provocación «, dijo en conferencia mañanera.

«Si fuera un movimiento transformador lo que busca es la simpatía del pueblo. Una guerrilla siempre se apoya del pueblo, cuenta con el apoyo de las comunidades, los pueblos, hay una base de apoyo, si no no podrían triunfar y han triunfado guerrillas ( …) con el apoyo del pueblo, pero acá no, aquí parece que lo que se busca es no tener apoyo popular, apoyo en el pueblo porque así no van a tener simpatías, hay que ver qué es lo que hay detrás porque hace unos dos años cuando comenzaron el movimiento feminista muchas mujeres participaron, pero muchas se dieron cuenta que se han convertido en feministas conservadoras solo para perjudicarnos a nosotros, solo con ese propósito, pero hay libertades «.

El Mandatario llamó a protestar, pero sin violencia, como Gandhi o Mandela, con resistencia civil pacífica.

«Yo creo que es un error demandar un derecho con el uso de la violencia, creo que todas las protestas deben ser pacíficas, no a la violencia, ahora de han venido dando estos actos de violencia que antes no se presentaban, diría yo que es un nuevo fenómeno que tiene que ver con el inicio de nuestro Gobierno, por eso hasta desconfío sobre su autenticidad porque no se puede ser revolucionario, buscar una transformación, luchando por la justicia siendo un rebelde sin causa «, expresó.

López Obrador agradeció a las mujeres policías que resguardan la Ciudad durante las marchas y ofreció apoyo a quienes resulten afectados ante actos de violencia.

«Quiero agradecer mucho a quienes cuidan edificios públicos, los negocios, a las mujeres policías que cuidan, porque estoicamente resisten. Resisten, resisten, resisten, aquí en la CDMX me ha tocado ver de como hay voluntarios o servidores públicos que trabajan en el Gobierno de la Ciudad que se visten de blanco para ayudar a contener todos los actos de violencia y arriesgan su vida o cuando menos ayudan mucho en esto y llamar a todos a qué actúen de manera pacífica, que no les ayuda a su causa, se les revierte , tiene efecto de búmeran, por eso me da mala espina «, puntualizó.

Ayer, mujeres y colectivos realizaron una marcha a favor del aborto legal y seguro en la CDMX, lo que dejó un saldo de 37 personas lesionadas, entre ellas 27 policías, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.