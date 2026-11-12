Hay decisiones políticas que son más contundentes que una encuesta y pegan más fuerte que un gancho al hígado.

Esta semana, varios perfiles que hasta hace poco participaban en Movimiento Ciudadano se integraron a Morena.

Me refiero a Walter Schadtler, Jenny Campos, Daniel López, Juan Carlos Alba, José Alfredo Herrera, Linda Gutiérrez, Luis Felipe Collazo, José Luis Pedroza, Vanessa Mendoza, Raúl Reséndez, Laura Macías y Daniela Palacios, quienes optaron por cerrar un ciclo y comenzar otro de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Estas incorporaciones hablan de un momento en el que Morena en Aguascalientes es una opción para diversas personas de otras fuerzas políticas, del sector empresarial y de la sociedad civil que están encontrando en nuestro movimiento el espacio óptimo para participar, crecer e incidir en el rumbo que tomará Aguascalientes en los próximos años.

Morena es la fuerza política con mayor número de militantes en el estado; nuestra votación ha crecido en las últimas elecciones un dos mil por ciento y, en nuestro estado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo goza de una aprobación mayor a la de Teresa Jiménez.

Es importante resaltar que el escenario local no es el mismo de 2016 y 2022.

El ambiente político está cambiando. Los liderazgos empiezan a moverse; las diferencias se convierten en coincidencias y nadie, ni siquiera el PAN, puede jactarse de gozar de lealtad incondicional, pues quienes hoy están de su lado no necesariamente permanecerán ahí mañana.

Eso modifica la manera en que habremos de leer lo que viene.

En 2027 no bastará con recurrir a las mismas fórmulas, alianzas o cálculos anteriores. La contienda se está abriendo y, con ella, la posibilidad de encontrarnos con quienes durante años transitaron en espacios.

No hablamos solamente de pasar de unas siglas a otras, sino de principios y trayectorias, de trabajo sectorial y territorial, de causas y vínculos que hoy convergen alrededor de una misma visión. Esa suma amplía la mirada de nuestro movimiento y convierte esa pluralidad en una fortaleza capaz de cristalizar los anhelos del pueblo hidrocálido.

Este lunes lo dije de manera muy sencilla y lo vuelvo a repetir: un partido político es un instrumento al servicio de la sociedad. En Morena tienen cabida todas las personas dispuestas a abrazar y materializar el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Eso no significa borrar historias.

Quien llega trae aprendizajes y causas que ha defendido durante años. Lo importante ahora es tener claro en qué coincidimos, qué compartimos y qué podemos hacer juntas y juntos por nuestro estado.

Ahí radica el valor de quienes esta semana decidieron sumarse.

No en la fotografía ni en las siglas, sino en quienes hace apenas unos meses veían su trayecto en otro lado y hoy están volteando hacia Morena.

Y esa señal, a mes y medio de 2027, pesa mucho más que cualquier encuesta, porque revela algo que los números apenas alcanzan a registrar: cómo empieza a reconfigurarse el poder en el estado.