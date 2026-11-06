Una mujer de 60 años resultó lesionada de un hombro luego de tropezar y caer mientras se encontraba en el interior del Centro Comercial Villasunción, en la ciudad de Aguascalientes, lo que movilizó a elementos del Grupo de Operaciones Aéreas de la Policía Municipal y a paramédicos.

La afectada, identificada como Dalia, fue encontrada consciente por los uniformados, a quienes explicó que había sufrido una caída accidental y que presentaba dolor en el brazo derecho.

Durante la revisión inicial, los policías detectaron que la sexagenaria tenía una lesión en el hombro, por lo que solicitaron apoyo de personal paramédico para valorar su estado de salud.

Minutos después, los socorristas realizaron la evaluación correspondiente y determinaron que la mujer no requería ser trasladada de emergencia a un hospital.

Sin embargo, debido a las molestias que presentaba, le recomendaron acudir a su clínica para recibir atención médica especializada y descartar posibles complicaciones derivadas del golpe.

Finalmente, Dalia recibió las indicaciones médicas correspondientes y permaneció en el lugar, sin que fuera necesario realizar un traslado hospitalario.