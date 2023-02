Silvia Olvera Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- La empresa Phillips Industries anunció que trasladará su base de producción de China a México.

Esa decisión se debe a altos aranceles, retrasos persistentes en la cadena de suministro y escasez de mano de obra, reveló el sitio estadounidense Transport Topics.

La información surgió tras la participación del presidente de la compañía, Rob Phillips, en un evento realizado el 26 de febrero en el marco de la Reunión Anual del Consejo de Tecnología y Mantenimiento de la American Trucking Associations (Asociaciones Estadounidenses de Camiones).

Aunque el directivo no reveló el lugar exacto, el medio informativo dijo que era en una planta cercana a Monterrey.

Actualmente la empresa cuenta con una planta en Arteaga, Coahuila, donde recién realizó una ampliación y donde produce arneses eléctricos para vehículos pesados.

«China ha sido realmente buena para nosotros durante mucho tiempo, pero ya no es buena para nosotros», dijo el CEO.

«Desde aranceles hasta tener barcos atascados en los puertos flotando y tener mucho efectivo inmovilizado en el inventario porque está flotando. (Además) la dificultad con la cadena de suministro y los cierres de Covid».

«México es un gran lugar para operar, un liderazgo increíble, un gran sistema universitario; no tenemos ningún desafío con los empleados».

Describió que la compañía ya cuenta con mil 600 empleados en México y están por ampliar esa cifra.

«Estamos haciendo todo allí. Soy muy optimista sobre América del Norte, y tan pronto como podamos sacar todo de China, lo haremos», enfatizó, tras decir que las ventajas de mudarse a China en el 2006, ya terminaron.