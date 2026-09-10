Las personas que circulan en motocicleta están obligadas a retirarse el casco al ingresar a establecimientos comerciales, restaurantes, condominios y otros espacios de acceso público por motivos de seguridad, informó Michelle Olmos Álvarez, directora del C5i.

La disposición incluye a los repartidores que acuden a restaurantes para recoger pedidos o ingresan a condominios, plazas comerciales y otros establecimientos para realizar entregas.

En esos casos deberán descubrirse el rostro mientras permanezcan en el lugar y, de no hacerlo, podrían hacerse acreedores a una multa.

Explicó que la medida deriva de la reforma al artículo 307 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Aguascalientes y tiene como finalidad facilitar la identificación de las personas mediante los sistemas de videovigilancia.

Olmos Álvarez precisó que el objetivo es preventivo, pues, aunque en Aguascalientes no se han registrado situaciones como las observadas en otras entidades, existen antecedentes en el país de personas que han utilizado cascos para ocultar su identidad durante la comisión de delitos.

La directora del C5i indicó que la efectividad de la medida también dependerá de la participación de los establecimientos y de la ciudadanía. Además, se ha solicitado el apoyo de cámaras empresariales, hoteles y restaurantes para difundir la nueva obligación y pedir a los motociclistas que se retiren el casco al ingresar.

Advirtió que la identificación también puede dificultarse cuando, además del casco, se utilizan prendas o accesorios que cubren el rostro, como pasamontañas, bufandas o cubrebocas.

La medida adquiere particular relevancia para repartidores y mensajeros en motocicleta, debido a que, por la naturaleza de su actividad, ingresan constantemente a comercios, restaurantes, conjuntos habitacionales y otros inmuebles con equipo de protección.