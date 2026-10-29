Un motociclista de 25 años resultó lesionado luego de engancharse con un cable de telefonía que se encontraba suspendido sobre la carretera estatal 42, lo que provocó que saliera proyectado de su unidad y terminara sobre el pavimento.

El accidente ocurrió la mañana de este jueves, a la altura del kilómetro 1+700, en el tramo comprendido entre la comunidad de San Pascual y el fraccionamiento Mangata Residencial, en el municipio de Aguascalientes.

El lesionado fue identificado como Ezequiel “N”, quien circulaba de sur a norte a bordo de una motocicleta Italika roja, con placas de Aguascalientes.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por elementos de la Policía Estatal de Carreteras, el joven no advirtió la presencia de un cable telefónico suspendido sobre la vía, por lo que terminó enganchándose y salió proyectado hacia atrás, mientras su motocicleta continuó avanzando sin conductor.

Tras recibir el reporte al 911, policías estatales y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, donde encontraron la motocicleta tirada sobre la carretera, con el frente orientado hacia el oriente.

Socorristas de la ambulancia AGS021 valoraron al motociclista y posteriormente lo trasladaron al Hospital General del ISSSTE, donde ingresó en código verde, al presentar lesiones que no ponían en riesgo inmediato su vida.