Un motociclista de 35 años resultó gravemente lesionado luego de perder el control de su unidad y estrellarse contra la guarnición del camellón central de la avenida Constitución, en Aguascalientes. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado de emergencia a un hospital.

El accidente ocurrió alrededor de las 05:10 horas, en el cruce de las avenidas Constitución y Aguascalientes, donde Raúl, de 35 años, circulaba de sur a norte a bordo de una motocicleta Italika negra, modelo 2025, con placas del estado.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista avanzaba por el carril izquierdo cuando perdió el control del manubrio y se desvió hacia su izquierda, provocando que la llanta delantera golpeara directamente contra la guarnición del camellón central.

Tras el impacto, paramédicos del ISSEA acudieron para brindarle los primeros auxilios. Debido a su estado de salud, fue trasladado en código rojo al Centenario Hospital Miguel Hidalgo.

Elementos de la Policía Vial de Aguascalientes tomaron conocimiento del percance y coordinaron el retiro de la motocicleta, que fue llevada a una pensión mediante una grúa.

Los daños materiales fueron calculados en aproximadamente dos mil pesos.