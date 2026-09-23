Un conductor que presuntamente manejaba en estado de ebriedad fue vinculado a proceso luego de ser señalado como responsable de un choque que dejó a un motociclista lesionado y daños materiales en el fraccionamiento Ojocaliente I.

Se trata de José Francisco “N”, a quien se le imputan los delitos de Lesiones Culposas y Daño en las Cosas Culposo por hechos ocurridos el 16 de enero de 2026.

De acuerdo con la investigación, el señalado circulaba a bordo de un Nissan Versa por el cruce de avenida Aguascalientes Oriente y la calle Cotorinas. Presuntamente ignoró la luz roja del semáforo y se atravesó al paso de una motocicleta.

El impacto dejó al motociclista con diversas lesiones, además de los daños materiales ocasionados durante el percance.

Tras la denuncia, el Ministerio Público reunió los datos de prueba y solicitó que José Francisco “N” compareciera ante la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, una Juez de Control resolvió vincularlo a proceso por ambos delitos y le impuso como medida cautelar la obligación de presentarse periódicamente cada mes.

Además, fueron concedidos dos meses para el cierre de la investigación complementaria, lapso durante el cual continuarán las diligencias relacionadas con el accidente.

Motociclista resulta herido tras choque en Ojocaliente I