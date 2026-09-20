Un motociclista de 21 años terminó gravemente lesionado tras sufrir un fuerte accidente en el acceso al estacionamiento del Parián, en pleno Centro de la ciudad.

El herido fue identificado como José Ángel García Valadez, quien circulaba en una motocicleta Bajaj negra, con placas de Aguascalientes, sobre la calle Primo Verdad.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven avanzaba a exceso de velocidad y, al llegar al cruce con la calle Morelos, no respetó el señalamiento de alto. Continuó su marcha e ingresó directamente a la rampa del estacionamiento del Parián.

Fue en ese punto donde perdió el control de la motocicleta y se impactó entre el arco de acceso al estacionamiento y uno de los postes metálicos de protección.

José Ángel sufrió lesiones de consideración y tuvo que ser atendido por paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado en código rojo al Hospital Miguel Hidalgo, donde fue reportado como muy grave y con lesiones que ponen en riesgo su vida.

Policías viales acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y hacerse cargo del retiro de la motocicleta involucrada.