Un motociclista de 30 años perdió la vida la noche del domingo tras impactarse contra una camioneta sobre Avenida Siglo XXI, a la altura de la calle El Mocho, en el fraccionamiento Ojocaliente III.

Policías viales encontraron sobre el pavimento una motocicleta KTM 390 Duke, negra con gris, y solicitaron la intervención de paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil. A su llegada, los socorristas confirmaron que el conductor, identificado como Vladimir, ya no presentaba signos vitales.

Los primeros testimonios recabados en el lugar señalan que Vladimir circulaba por Avenida Siglo XXI cuando una Nissan Kicks gris, conducida por una mujer identificada como Rosa, presuntamente salió de manera intempestiva de la calle El Mocho para incorporarse a la avenida.

La maniobra habría cortado el paso del motociclista, quien terminó chocando contra un costado de la camioneta. Tras el impacto perdió el control de la KTM y cayó sobre el asfalto, donde murió.

Rosa fue detenida ante su probable responsabilidad y trasladada al Complejo de Seguridad Pública Municipal para quedar a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica.

El sitio permaneció acordonado mientras se realizaban las diligencias y el levantamiento de indicios para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente.