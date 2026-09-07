Un motociclista de 20 años murió la mañana de este lunes tras sufrir un accidente en la carretera estatal 178, en el tramo de terracería que comunica a las comunidades de Los Lira y El Mezquite, en el municipio de Pabellón de Arteaga.

El percance fue reportado al Servicio de Emergencias 911 como una salida de camino, por lo que policías estatales de Carreteras y paramédicos se movilizaron hasta el lugar. Al llegar encontraron fuera de la vía a un joven que ya no presentaba signos vitales.

La víctima fue identificada como Alexander N., de 20 años, quien conducía una motocicleta que posteriormente fue retirada del sitio por sus familiares.

De acuerdo con los indicios recabados por la Policía Estatal de Carreteras, el motociclista circulaba de norte a sur y excedía el límite de velocidad establecido para las condiciones operativas de ese tramo.

Al llegar al kilómetro 002+550, el joven perdió el control de la unidad hacia su izquierda, salió del camino y terminó por impactarse de frente contra un muro de rocas.

El cuerpo de Alexander quedó tendido boca abajo fuera de la superficie de rodamiento. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del accidente.