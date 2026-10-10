Un motociclista de 44 años perdió la vida durante la madrugada de este sábado, luego de estrellarse contra un muro de contención, caer sobre la carretera federal 45 norte y presuntamente ser arrollado por varios vehículos, a la altura del municipio de Cosío.

La víctima fue identificada como Juan José N., originario de Rincón de Romos, quien conducía una motocicleta Italika roja con placas de Aguascalientes.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 51+000, en el tramo comprendido entre la cabecera municipal de Cosío y la comunidad de La Punta.

Minutos después de las 03:00 horas, el Servicio de Emergencias 911 recibió el reporte de un motociclista que se encontraba tendido sobre la cinta asfáltica, aparentemente sin vida.

Al lugar acudieron policías del Mando Coordinado y paramédicos, quienes encontraron al hombre sobre la carretera y confirmaron que ya no presentaba signos vitales. La motocicleta quedó tirada junto al muro de contención.

De acuerdo con los indicios encontrados, Juan José habría perdido el control del manubrio hacia su izquierda, por lo que terminó impactándose de frente contra la barrera de concreto.

Tras el choque, salió proyectado hacia el pavimento y quedó sobre su costado derecho, donde presuntamente fue atropellado por varios vehículos que circulaban por la zona.

Las lesiones sufridas le provocaron la muerte en el lugar. Elementos de la Guardia Nacional quedaron a cargo del accidente y las diligencias correspondientes.