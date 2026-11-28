Una vuelta en U en un sitio prohibido terminó con un motociclista hospitalizado en código rojo, luego de ser embestido por un automóvil sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en el fraccionamiento Jardines de la Concepción.

El accidente se registró alrededor de las 20:25 horas, cuando un hombre de entre 25 y 30 años de edad circulaba de oriente a poniente a bordo de una motocicleta BDS roja, modelo 2025.

De acuerdo con el reporte de la Policía Vial, el motociclista intentó retornar sin las debidas precauciones, interponiéndose en la trayectoria de un automóvil Suzuki amarillo, modelo 2023, conducido por Rodrigo, de 33 años de edad, quien circulaba en sentido contrario.

La parte frontal del automóvil impactó el costado posterior derecho de la motocicleta, dejando lesionado a su conductor.

Paramédicos del ISSEA acudieron al sitio para auxiliar al motociclista, quien fue trasladado en código rojo a la Clínica 2.

Elementos de la Policía Vial se encargaron de las diligencias y solicitaron una grúa para retirar las unidades involucradas. El caso quedó en manos de la autoridad correspondiente.