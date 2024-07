Un joven motociclista resultó gravemente lesionado y tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica tras ser embestido y arrastrado varios metros por una camioneta pick up.

El accidente ocurrió el sábado, aproximadamente a las 01:30 horas, en la avenida Siglo XXI Oriente, en el cruce con la avenida José Luis Cuevas, a la altura del fraccionamiento Pintores Mexicanos.

En el percance, un joven motociclista de 19 años quedó inconsciente y presentaba un fuerte golpe en la cabeza, además de una probable fractura en el brazo izquierdo. Tras recibir los primeros auxilios por parte de paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, fue trasladado en una ambulancia al Hospital Hidalgo, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

Al lugar del accidente acudieron policías viales de Aguascalientes, quienes determinaron que el joven conducía una motocicleta marca Itálika, color amarillo con negro, y con placa de circulación de Aguascalientes. Se desplazaba por la avenida José Luis Cuevas en sentido de poniente a oriente y, al llegar al cruce con la avenida Siglo XXI Oriente, se pasó la luz roja del semáforo.

Esto provocó que fuera impactado por una camioneta Nissan pick up, color azul marino, que circulaba en condiciones normales por la avenida Siglo XXI Oriente en dirección de sur a norte. Aunque el conductor de la camioneta aplicó los frenos, no logró detenerse por completo, impactando al motociclista y arrastrándolo varios metros. El joven no llevaba puesto el casco de protección, lo que resultó en un fuerte golpe en la cabeza y lesiones graves.