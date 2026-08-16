Un motociclista de 31 años terminó lesionado durante la madrugada, luego de perder el control de su unidad, golpear contra la guarnición de un camellón y caer sobre el pavimento en el fraccionamiento Balcones de Ojocaliente.

El percance fue reportado alrededor de las 02:55 horas en el cruce de la avenida Siglo XXI y la calle Balcones del Beso, donde policías viales encontraron al conductor lesionado.

De acuerdo con la información disponible, Carlos conducía una motocicleta Vento negra, con placas de Aguascalientes, por el carril izquierdo de avenida Siglo XXI. En determinado momento perdió el control hacia su izquierda y se estrelló contra la guarnición del camellón central, lo que provocó que terminara sobre el arroyo vehicular.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil acudieron para brindarle los primeros auxilios. Posteriormente fue trasladado, en código verde, al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS para recibir atención médica.

La motocicleta fue asegurada y retirada mediante una grúa para ser depositada en la pensión, donde quedó bajo resguardo.