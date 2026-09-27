Un adolescente de 17 años que viajaba en motocicleta junto con un compañero de preparatoria terminó involucrado en un choque contra un autobús de la línea YOVOY, la noche del viernes en calles de la Zona Centro. Pese al impacto, no se reportaron personas lesionadas de gravedad.

El percance ocurrió alrededor de las 20:25 horas, en el cruce de avenida General Miguel Barragán y la calle Álvaro Obregón, donde elementos de la Policía Vial acudieron para tomar conocimiento.

El menor conducía una motocicleta Vento roja, modelo 2026 y con placas de Aguascalientes, acompañado por un amigo de su escuela. La segunda unidad involucrada fue un autobús Mercedes-Benz blanco, modelo 2021, manejado por Héctor.

De acuerdo con la reconstrucción de las autoridades, los jóvenes avanzaban por Miguel Barragán de sur a norte, circulando entre los carriles.

Al llegar al cruce con Álvaro Obregón, el adolescente intentó realizar una vuelta hacia la izquierda sin tomar las precauciones necesarias. El autobús avanzaba en la misma dirección y ambas unidades terminaron chocando.

A pesar de la diferencia de dimensiones entre los vehículos, no fue necesario solicitar una ambulancia ni trasladar al menor a un hospital. Sus padres decidieron no solicitar atención médica para su hijo y dejaron constancia de ello ante los oficiales.

El percance tampoco provocó daños a la infraestructura pública. Policías viales realizaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del accidente y posteriormente liberar la circulación.