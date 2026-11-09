Un adolescente de apenas 14 años terminó hospitalizado luego de protagonizar un accidente de tránsito mientras conducía una motocicleta por calles de la comunidad Villa Licenciado Jesús Terán, en Aguascalientes.

El percance ocurrió el viernes, alrededor de las 22:00 horas, sobre la avenida Guadalupe Nájera Jiménez, donde el menor, identificado como José, circulaba de norte a sur a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con el reporte de la Policía Vial, el adolescente intentó rebasar por el costado izquierdo a una camioneta Ford pickup, modelo 1985, color blanco, que avanzaba en la misma dirección.

Durante la maniobra, la parte lateral delantera derecha de la motocicleta golpeó el costado posterior izquierdo de la camioneta, lo que provocó el accidente.

Tras el impacto, José resultó lesionado y requirió la intervención de paramédicos, quienes lo valoraron y posteriormente lo trasladaron en código verde al Hospital Tercer Milenio.

Al lugar acudieron oficiales de la Policía Vial para tomar conocimiento del percance. Sin embargo, tanto el padre del menor como Efrén, conductor de la camioneta, manifestaron que no deseaban solicitar la intervención de la autoridad.

El conductor de la pickup permaneció en el sitio junto con su vehículo.