Elementos del Mando Coordinado detuvieron a un joven de 22 años que circulaba en una motocicleta con reporte de robo vigente y llevaba entre sus pertenencias un envoltorio con aproximadamente 18 gramos de una sustancia con características del cristal.

La detención ocurrió en calles del fraccionamiento Santa Isabel, en el municipio de Pabellón de Arteaga, donde los policías realizaban labores de vigilancia cuando detectaron al sospechoso a bordo de una motocicleta Italika, modelo 2024, en colores amarillo y negro.

De acuerdo con el reporte policial, el motociclista adoptó una actitud evasiva al notar la presencia de los uniformados, quienes le marcaron el alto para someterlo a una revisión preventiva.

El individuo se identificó como Kevin N., de 22 años. Durante la inspección, los oficiales encontraron entre sus pertenencias un envoltorio con una sustancia granulada, aparentemente cristal, cuyo peso aproximado fue de 18 gramos.

Los policías también consultaron los datos de la motocicleta en Plataforma México y descubrieron que la unidad contaba con reporte de robo vigente, por lo que procedieron a asegurarla.

Kevin N. fue trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, junto con la motocicleta recuperada y la sustancia asegurada, para determinar su situación jurídica.