Una motocicleta que contaba con reporte de robo vigente fue localizada abandonada por elementos del Mando Coordinado durante un recorrido de vigilancia en calles del municipio de San Francisco de los Romo.

El hallazgo ocurrió sobre la calle 16 de Septiembre, en la colonia 28 de Abril, donde los uniformados detectaron una motocicleta Italika, color negro, modelo 2025, que se encontraba sin placas de circulación y aparentemente abandonada.

Ante esta situación, los policías detuvieron su marcha para inspeccionar la unidad y verificar su situación legal.

Al consultar el número de serie en el Sistema Plataforma México, se confirmó que la motocicleta contaba con un reporte de robo vigente, por lo que los oficiales procedieron a asegurarla.

La unidad fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común.

La motocicleta permanecerá bajo resguardo de la autoridad ministerial hasta que sea entregada a quien acredite legalmente su propiedad.