Una motocicleta que había sido reportada como robada horas antes fue localizada y asegurada por elementos de la Policía Municipal durante un recorrido de vigilancia en el fraccionamiento Ojocaliente II.

Los uniformados circulaban sobre avenida Ojocaliente cuando, metros antes del cruce con la calle Los Conos, detectaron una Italika DM250, modelo 2023, color amarillo, cuyas características coincidían con las de una unidad relacionada con una carpeta de investigación por robo.

Los policías verificaron los datos de la motocicleta y confirmaron que contaba con reporte de robo vigente, por lo que procedieron a asegurarla.

La unidad fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, autoridad que ordenó su traslado a una pensión para mantenerla bajo resguardo.

Las diligencias continuarán para posteriormente realizar la entrega de la motocicleta a su legítimo propietario.