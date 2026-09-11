Moto robada, huida fallida: lo detienen en Villa Montaña

Un hombre fue detenido por policías municipales luego de ser localizado a bordo de una motocicleta con reporte de robo, tras un operativo de búsqueda realizado en el fraccionamiento Villa Montaña.

El caso comenzó después de que un ciudadano reportara el robo de su vehículo en el exterior de su domicilio ubicado en la calle Nevado de Palermo. El afectado, identificado como Juan, de 42 años, señaló que un sujeto habría llegado al lugar para exigirle las llaves de la motocicleta.

Al negarse, el individuo presuntamente manipuló la unidad estacionada y utilizó un desarmador para ponerla en marcha. Además, el propietario indicó que durante el hecho también fue despojado de su teléfono celular.

Con la descripción proporcionada, los oficiales realizaron recorridos por la zona hasta ubicar una motocicleta con características similares a la reportada. El propietario la reconoció como suya, por lo que los elementos marcaron el alto al conductor.

El tripulante hizo caso omiso y continuó avanzando hasta la calle Salvador Rangel López, donde detuvo la marcha. En ese momento, uno de los ocupantes descendió y huyó corriendo, mientras que los oficiales aseguraron a quien permaneció en la unidad.

Al solicitarle la documentación de la motocicleta, el hombre señaló no contar con ella. Tras la revisión de los datos del vehículo, los policías confirmaron que contaba con reporte de robo.

El detenido fue identificado como Eduardo “N”, de 27 años de edad, quien fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado junto con la motocicleta asegurada, autoridad que determinará su situación jurídica.