Este jueves, por medio de conferencia de prensa virtual, la delantera Luciana García, de las Centellas de Necaxa, respondió algunas preguntas sobre su nivel individual y lo que espera del equipo para este torneo. Luciana se mostró contenta y espontánea en sus respuestas; a diferencia de muchos jugadores, que tienen ya su respuesta planeada, García fue totalmente transparente en cada una de sus respuestas.

“En verdad me siento muy bien, el torneo pasado me costó agarrar ritmo y lo pude recuperar en el torneo pasado. Ahora me siento bien para éste. La mentalidad siempre tiene que ir cambiando, como equipo hemos mejorado mucho, juntas hemos crecido mucho”, arrancó comentando sobre su nivel.

“Mi primer gol fue con Juárez, el torneo pasado tuve la oportunidad. Estoy muy feliz que pude anotar ante Tigres. Aunque no venía siendo titular, sabía que tenía que pelear y pude anotar en dos ocasiones. Tengo el talento y práctica para hacer ese tipo de goles, estoy muy contenta por anotar, es un privilegio hacerlo ante un equipo como Tigres”, confesó sobre la anotación que consiguió el pasado lunes en la jornada inaugural de la temporada.

Sobre ver más gente en el estadio, Luciana inmediatamente aceptó que es un plus en el ánimo para las Centellas. “Nos quedamos felices con la gente en el estadio, cada vez es más bonito ver a más gente en la femenil. Los refuerzos que vinieron han sido muy buenos, quiero ver cómo les va este torneo porque creo que podemos jugar muy bien”, comentó.

Por otro lado, la delantera reveló cuáles son los objetivos de Centellas para este torneo. “Esperamos ganar y dar un buen partido. Queremos siempre jugar bien, yo espero el segundo gol del torneo para mí. Ahorita nos conocemos ya muy bien este torneo. En verdad nos ha ayudado mucho, se vio al final del torneo pasado. Queremos llegar a liguilla y poder ganar cualquier partido que se nos ponga enfrente y jugar bien, luchar por nuestro lugar”.

“Para mí es como cierta felicidad y como si estuviera en las nubes, no sé cómo explicarlo, es cómo si todo lo malo en la vida se fuera a un lado y estoy cien% feliz”, cerró diciendo Luciana García sobre qué se siente marcar un gol como profesional.

