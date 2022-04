Fernanda Palacios Agencia Reforma

Por su carácter humilde y aventurero, el actor Arap Bethke resultó ser la cara perfecta para la serie ¿Y Tú, Tú Qué Vas a Hacer? con la que buscarán impulsar el turismo y riqueza de Guanajuato y que llegará a las pantallas este jueves, a las 21:30 horas, por TvCuatro.

«Era simplemente el perfil que buscábamos, es humilde y aventurero y tiene esa hambre de comerse al mundo y ganas de conocer.

«Y por otro lado el respeto que tiene al planeta y el gusto que tiene por estar con la gente, todo eso con Arap fue como ponerlo en una licuadora enorme y hacer un licuado energético que quedó perfecto para la serie», celebró Rafael Gutiérrez Mercadillo, subdirector general del canal.

A lo largo de 13 episodios el público podrá disfrutar de todas las maravillas que el Estado tiene para ofrecer a través de los ojos del keniata, quien visitó 22 de sus municipios en tan sólo 28 días, viviendo experiencias imperdibles y enriquecedoras dentro de cada uno de estos sitios.

«Fue una serie inesperada pero era algo que siempre había querido hacer, desde chico soñaba con viajar y conocer lugares desconocidos, siempre me ha gustado explorar y que me sorprendan las aventuras, y conocer así Guanajuato fue realmente emocionante», expresó Bethke en conferencia de prensa.

Lugares como el Cerro del Cubilete, la Ex Hacienda de San José Del Carmen, el centro de San Miguel Allende, la destilería de María de la Paz, el Teatro Juárez, entre muchos más, serán explorados por el artista.

«Los 46 municipios del estado tienen algo que ofertar, una historia que contar, una leyenda que dar y en eso es en lo que nos enfocamos para realizar esta serie, que comparta precisamente lo que tenemos en Guanajuato, ese orgullo de herencia y también cómo locación de turismo estar a la vanguardia», destacó el Mtro. Juan José Álvarez Brunel, Secretario de Turismo de la entidad.

