El conductor de una camioneta murió mientras recibía atención médica debido a las graves lesiones que sufrió al impactarse contra un árbol en el camellón central.

El trágico accidente ocurrió el miércoles alrededor de las 13:42 horas en la carretera federal No. 45 Sur, a la altura del fraccionamiento Vista Alegre.

Hasta el lugar acudieron Bomberos Municipales de Aguascalientes en la unidad UE-45, paramédicos del Grupo de Operaciones Aéreas de la SSPM en la patrulla AG143B3, agentes de la Guardia Nacional y la ambulancia AGS-022 de Cruz Roja. El lesionado fue trasladado al HGZ No. 1 del IMSS, donde murió minutos después a consecuencia de los múltiples traumatismos que presentaba.

La víctima mortal fue identificada como Álvaro Gabriel, de 30 años.

Para realizar las investigaciones correspondientes, acudieron al nosocomio los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la Fiscalía General del Estado.

Al momento del accidente, Álvaro Gabriel conducía una camioneta Nissan de redilas, color blanco y con placas de circulación PN-5824-A del estado de Nuevo León, perteneciente a la empresa Rodamientos y Accesorios RYACSA.

Según testigos, la camioneta se desplazaba a exceso de velocidad por la carretera federal No. 45 Sur en dirección de sur a norte. Al llegar a la altura del fraccionamiento Vista Alegre, el conductor perdió el control y se proyectó hacia el camellón central, impactándose brutalmente de frente contra un árbol.

Debido al violento impacto, el conductor quedó prensado, por lo que fue necesario que los Bomberos Municipales de Aguascalientes utilizaran equipo hidráulico para rescatarlo.

Los paramédicos de la Dirección de Operaciones Aéreas de la SSPM determinaron que el conductor presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y múltiples traumatismos, además de estar en paro cardiorrespiratorio. Los socorristas de Cruz Roja lo trasladaron rápidamente al HGZ No. 1 del IMSS, donde ingresó en estado crítico y falleció minutos después.