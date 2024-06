Un motociclista murió de manera trágica, al impactarse por alcance contra la parte trasera de una camioneta.

El fatal accidente se registró el sábado aproximadamente a las 20:24 horas, sobre la carretera federal No. 25 y entronque con la carretera estatal No. 130 que conduce al poblado de La Gloria, en el municipio de Asientos.

Hasta ese lugar acudieron policías estatales de la División de Carreteras, policías preventivos de Asientos y agentes de la Guardia Nacional, además de una ambulancia del ISSEA, tras recibir el reporte de un desigual choque entre una motocicleta y una camioneta pick up.

Al hacer su arribo encontraron tirado en el asfalto a un hombre identificado como Adán, de 34 años, con domicilio en el municipio de Loreto, Zacatecas. Al momento que los paramédicos se dispusieron a realizar la valoración correspondiente, determinaron que ya había fallecido.

A unos metros de distancia, quedó tirada y con daños en su parte frontal, su motocicleta marca Itálika, color rojo y con placa de circulación del estado de Zacatecas.

Asimismo, sobre el acotamiento fue ubicada una camioneta marca Chevrolet Silverado pick up, color rojo y con matrícula del estado de Texas, Estados Unidos, la cual presentaba daños en su parte posterior del lado izquierdo.

Cabe destacar que esta camioneta era conducida por una persona de nombre Joaquín, de 30 años, quien resultó ileso y en todo momento permaneció en el lugar del accidente.

Se logró establecer que el motociclista se desplazaba a exceso de velocidad por la carretera federal No. 25 Aguascalientes- Loreto, Zacatecas, en dirección de poniente a oriente. Al llegar al entronque con la carretera estatal No. 130, Adán no alcanzó a detenerse por completo a pesar de aplicar el freno y se impactó violentamente contra la parte trasera de la camioneta Chevrolet Silverado pick up, cuyo conductor había disminuido la velocidad ya que se disponía incorporarse a dicha arteria.