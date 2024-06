La directora del Instituto Aguascalentense de la Juventud (IAJU) murió de manera trágica junto a un joven que le acompañaba, cuando la camioneta en que viajaban se impactó de frente contra un camión de pasajeros foráneo de la línea Ómnibus de México que invadió su carril.

El trágico accidente automovilístico se registró el sábado aproximadamente a las 03:38 de la madrugada, en la carretera federal No. 45 Norte, a la altura del kilómetro 43+250, frente al poblado de El Saucillo, municipio de Rincón de Romos.

Quienes murieron de manera instantánea debido a las lesiones que sufrieron, fueron Lizeth Adriana Rocha Ramos, de 28 años, quien se desempeñaba como directora del Instituto Aguascalentense de la Juventud (IAJU); así como su acompañante identificado como Alejandro E. R., de 25 años.

Hasta el lugar del accidente acudieron policías estatales y policías preventivos de Rincón de Romos, además de agentes de la Guardia Nacional y una ambulancia del ISSEA, así como Bomberos Estatales de Aguascalientes y Bomberos Municipales, quienes se encargaron de rescatar los cadáveres de las víctimas.

Ambos jóvenes quedaron prensados entre los fierros retorcidos de una camioneta Chirey Tiggo 4 Pro, modelo 2023, color gris y placas de circulación AAW-194-E de Aguascalientes.

La unidad automotriz terminó fuera de la cinta asfáltica y completamente destrozada, motivo por el cual fue necesario que los Bomberos Estatales utilizaran el equipo hidráulico para recuperar los cuerpos del conductor y la mujer que lo acompañaba.

Como presunto responsable del accidente fue señalado el chofer de un camión de pasajeros foráneo marca Volvo, modelo 2024, color azul con gris, de la línea Ómnibus de México, con número económico 5403 y placas de circulación 51H-B4K del SPF, quien se dio a la fuga y no fue identificado.

Se estableció que el camión de pasajeros foráneo, procedente de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas y con destino la Central Camionera de Aguascalientes, circulaba a exceso de velocidad por la carretera federal No. 45 Norte en sentido de norte a sur.

Al llegar a la altura del kilómetro 43+250, el chofer intentó realizar una maniobra de rebase sin precaución y al momento de invadir los carriles de circulación contrarios, se encontró de frente contra la camioneta Chirey Tiggo.

Debido a lo repentino de los hechos, el conductor de esta unidad automotriz no alcanzó a frenar ni a esquivar al camión foráneo, por lo que se impactó brutalmente de frente y posteriormente se salió de la cinta asfáltica, para finalmente volcarse de manera aparatosa, falleciendo sus dos tripulantes.

A fin de realizar las investigaciones correspondientes, acudieron al lugar del accidente los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.