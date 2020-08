El 40% de los contribuyentes no ha pagado control vehicular, correspondiente a este año y también hay adeudos de años pasados, por lo que si no se ponen al corriente en sus adeudos, serán requeridos y en su caso, embargados.

El padrón vehicular es de 558 mil 410 automotores en circulación, de acuerdo al corte del pasado día 14; la cifra es cambiante, por los vehículos nuevos que se suman y los que se han perdido por diversas causas; en este caso, el contribuyente debe darlos de baja, para evitar responsabilidad fiscal.

El titular de la Secretaría de Finanzas (SEFI), Carlos de Jesús Magallanes García, recomendó realizar el trámite de Baja Administrativa, en caso que las unidades ya no se encuentren en el estado.

Explicó que existen tres supuestos por los que un propietario puede cancelar el registro en el padrón vehicular de Aguascalientes, como la pérdida total; el robo, fraude, o abuso de confianza; así como la inscripción del coche en otro estado de la República.

En el caso de un automóvil con daños irreparables por accidente, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se registró el siniestro y sea imposible hacer uso del vehículo, la aseguradora expedirá un dictamen en el que se determina que fue pérdida total; con ese documento, el contribuyente puede acudir a la SEFI a realizar la baja administrativa por destrucción.

En caso de no haber recuperado antes las láminas, debe solicitarse a la Secretaría de Seguridad Pública, ya sea estatal o municipal, la autorización de acceso al corralón que corresponda para recoger las placas de la unidad siniestrada y darlas de baja en la Tesorería.

Por otro lado, el funcionario explicó que para los afectados por el robo de su unidad pueden ingresar a la liga https://tramites.aguascalientes.gob.mx/buscar.php y consultar los requisitos pulsando la opción Baja de Placas por Robo del Vehículo.

