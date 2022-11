Sergio Cuevas Ávila

Morir no exime de cumplir con las obligaciones fiscales, por lo que es importante designar a una persona que dé seguimiento y cierre correctamente la actividad fiscal del fallecido para evitarse problemas ante el SAT, estableció el ex presidente del Colegio de Contadores Públicos, José Alfredo Franco Hernández.

El especialista comentó que cuando hay un testamento, se designa a un albacea o representante legal para que dé aviso de inicio y finalización de ese proceso ante el SAT y de acuerdo a la actividad que tenía la persona fallecida, en la mayoría de los casos hay que seguir pagando los impuestos y más si tenía un negocio.

Explicó que se lleva a cabo un proceso donde se busca la repartición legal de los bienes del fallecido y se debe presentar un aviso por apertura de sucesión testamentaria y otro de conclusión, junto a la baja del RFC, porque de lo contrario, el SAT lo considera como una persona activa que debe seguir pagando impuestos.

Indicó que el tema se puede complicar también si la persona tenía un crédito fiscal vigente, por lo que el albacea debe dar seguimiento y pagarlo, lo cual sería una situación extraordinaria; mientras que en el caso de los negocios grandes, normalmente, éstos se hacen a través de sociedades mercantiles y ahí se hace un procedimiento para darla de baja.

Aclaró que donde ya no habría más pago de impuestos, es en los casos de que la persona fallecida haya tenido ingresos por salarios o no tuviera actividad alguna ante el SAT; pero si el ciudadano de a pie recibe una herencia por parte de un hijo, nieto, bisnieto, padre, abuelo o bisabuelo, así como de esposo o concubino, la Ley del Impuesto Sobre la Renta dicta que hay exención de impuestos.

Sin embargo, enfatizó que la Ley Fiscal obliga que se debe manifestar en la declaración anual de impuestos, los ingresos recibidos por herencias cuando exceden más de un millón de pesos al año, porque de lo contrario el SAT podría detectar inconsistencias en los ingresos y generar una discrepancia fiscal y se tendría que pagar el ISR respectivo.

“El fallecimiento de una persona, que tenía algún tipo de obligación fiscal, no implica que en automático ésta culmine. Alguien tiene que dar seguimiento, cerrar correctamente la actividad fiscal de la persona y quitarse la idea de que con el deceso no pasa nada, cuando no es así”. José Alfredo Franco Hernández./ Ex presidente del Colegio de Contadores Públicos.