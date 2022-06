El coordinador del grupo parlamentario del PAN, diputado Adán Valdivia fijó ayer un posicionamiento por la coacción al voto por parte del Gobierno Federal y del partido MORENA, ya que utilizan los recursos públicos para beneficiar a su candidata, lo cual causa molestia a los ciudadanos, pues además llegan preguntando por su nombre y refiriéndose a los apoyos sociales que reciben.

Aseveró que estas acciones se constituyen en un delito electoral y no se puede permitir, porque la gente sabe que en un proceso de campaña se hace trabajo para querer convencer al electorado, pero sin quebrantar la libertad para decidir la votación.

Sin embargo, este hecho se está saliendo de control y los representantes populares del PAN no lo va a permitir, porque se habla de violentar la elección, tronar o afectar casillas, y eso no puede tolerarse, porque el estado de Aguascalientes quiere seguir fomentando y viviendo un proceso electoral en tranquilidad y respeto a la ley.

No se puede permitir la incongruencia y que se incurra en delitos electorales, por esa razón se ha procedido a presentar la denuncia ante la Fiscalía Especializada contra delitos electorales.

¡Participa con tu opinión!