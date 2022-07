Jesús Guerrero Agencia Reforma

CHILPANCINGO, Guerrero.-Desde Guerrero, con un PRI local fraccionado y donde gobierna la 4T, Alejandro Moreno, dirigente del tricolor, aseguró que nadie podrá dividir la coalición nacional de frente a la elección de 2024.

«Le decimos a Morena y al Gobierno que no podrán dividir nuestra coalición ni podrán separarnos», advirtió ‘Alito’ ante aproximadamente mil militantes.

El priismo guerrerense y la dirigencia nacional se reunieron en la sede estatal del partido, para la toma de protesta de Alejandro Bravo Abarca y María del Pilar Vadillo Ruiz como presidente y secretaria general del Comité Estatal del PRI.

«Alito, Alito, está retebonito», gritaron un grupo de mujeres cuando su líder nacional se abría paso para tomarse una selfie con quienes se lo pedían.

Desde su asiento, los ex gobernadores Héctor Astudillo, Rubén Figueroa Alcocer, ex líderes estatales, diputados locales, alcaldes, regidores y síndicos observaban la escena.

Ya en el templete, Moreno dijo que en la entidad, los priistas se ponen de acuerdo dando una muestra de unidad.

«Esta es la muestra de que el priismo en Guerrero no solamente está vivo sino está echado para delante porque aquí hubo diálogo e inclusión y acuerdo político», expresó.

Asimismo, arremetió contra priistas, como el senador Miguel Ángel Osorio Chong, que han pedido su destitución.

«En el PRI todos nos conocemos, todos sabemos quienes son los que trabajan, los que han tenido una responsabilidad política electoral pero también conocemos a los que se acercan al partido en tiempos de elecciones y se prestan a darle servicio al Gobierno para criticar a nuestro partido», indicó .

¡Participa con tu opinión!