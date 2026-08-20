Gilberto Gutiérrez Lara, dirigente estatal de Morena, exigió al Ayuntamiento de Aguascalientes colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) en las investigaciones del caso NextEnergy y explicar los recursos legales promovidos por el Municipio durante las indagatorias.

En rueda de prensa, sostuvo que, si la administración municipal se considera víctima, debe entregar toda la información disponible para esclarecer el contrato y el destino de los recursos públicos involucrados. También cuestionó que el Ayuntamiento recurra al amparo mientras permanece abierta la investigación federal.

“¿Cómo es posible que hoy estén, de alguna manera, buscando que no se siga investigando?”, expresó.

Gutiérrez Lara calificó el acuerdo con NextEnergy como el contrato más nocivo celebrado en Aguascalientes, debido a sus efectos sobre las finanzas municipales. Por ello, pidió al alcalde Leo Montañez informar por qué se han utilizado mecanismos legales.

El dirigente anunció que Morena mantendrá el asunto en la agenda pública y solicitará a sus legisladores, representantes populares y estructuras territoriales darle seguimiento.

Añadió que la ciudadanía debe conocer las decisiones adoptadas por las autoridades municipales y las posibles responsabilidades derivadas del caso. Finalmente, pidió entregar la documentación requerida y permitir que la FGR determine si existen faltas administrativas o delitos.