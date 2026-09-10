Sin disputas internas ni fisuras en la bancada, la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado confirmó la salida del diputado José Trinidad “Trino” Romo Marín para sumarse a las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La decisión modifica de manera directa la correlación de fuerzas en la LXVI Legislatura. Con este movimiento, la representación parlamentaria de Morena se reduce de siete a seis integrantes, aunque mantiene su posición como la segunda fuerza política en el Congreso local.

La diputada Yaszú Muñoz Márquez, coordinadora de la fracción de Morena, aseveró que la decisión del legislador responde exclusivamente a una estrategia personal relacionada con su trayectoria política. En este sentido, puntualizó que la bancada no interferirá en las decisiones individuales de sus integrantes ni mantendrá diferencias por este motivo.

El cambio de bancada se produce en un escenario en el que aún no se han iniciado las definiciones formales de las candidaturas a cargos de elección popular en los ámbitos local y federal dentro de Morena. La representación parlamentaria descartó que la separación esté relacionada con la distribución de espacios en las boletas electorales.

Pese a integrarse al Grupo Parlamentario del PVEM, se prevé que Romo Marín mantenga su respaldo a los proyectos y propuestas vinculados con la agenda de transformación impulsada en el ámbito federal por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La coordinación morenista enfatizó que la estructura parlamentaria del partido mantendrá su trabajo legislativo en la entidad, sin que la reducción en el número de sus integrantes afecte la cohesión ni la dinámica interna del grupo.