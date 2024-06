Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Ministra Loretta Ortiz manifestó que la aplicación de la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo federal es muy compleja y en Morena no tienen conciencia de ello, porque los jueces no se hacen «como si fueran una maceta».

Explicó que el Consejo de la Judicatura tiene complejas tareas para hacer funcionar el sistema judicial y que no se sabe cómo va a quedar de aprobarse la reforma que busca destituir a jueces, magistrados y ministros, y llevar estos cargos a la elección directa por parte de la ciudadanía.

Propuesta Ministra por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y considerada cercana a la llamada 4T, Ortiz mencionó que ha platicado con la gente de Morena, sin decir quiénes, sobre el impacto de la sustitución de Ministros, magistrados y jueces.

«Yo les dije a los mismos de Morena: los jueces o magistrados no se hacen, perdón por la expresión, como si fueran una maceta, no se cambian de un día para otro, hay toda una vocación de vida, preparación, enseñanza, méritos.

«Lo dije (en el foro de la Cámara de Diputados) se tienen que tomar en cuenta estos méritos, toda esta capacitación, sino de qué serviría la profesionalización de tantos años, de tantas personas, llevamos 30 años en la profesionalización, 30, es tirarlo a la bolsa», explicó.

Manifestó que hay dudas de cómo se podrá aplicar la reforma y sus efectos.

«No sabemos cómo va a funcionar la reforma como está planteada, pues van a cambiar a todos los Ministros, o más bien, les van a pedir su renuncia, igual que a los consejeros, es una situación que va a ser sumamente compleja.

«Yo lo veo compleja de que se haga, pero eso está planteado, de un solo inicio, ya qué decir de lo que son jueces magistrados, imagínense también la reforma abarca los locales», destacó Ortiz en una conferencia dictada a distancia sobre el futuro de a justicia con la Inteligencia Artificial.

Señaló que en el arranque de los foros sobre la reforma judicial en la Cámara de Diputados, los Ministros trataron de hacer entender a los legisladores del impacto de la reforma y que hubiera, al menos, una aplicación gradual de la misma.

«Tiene que ser paulatino, no, no se tiene conciencia de todo, el hablando de esto, de las cargas, son enormes cargas de trabajo las que tienen jueces y magistrados».

La Ministra Ortiz hizo varios comentarios sobre el impacto de la reforma, mientras explicaba los riesgos de la aplicación de la Inteligencia Artificial.

Dijo que uno de los grandes retos de la función judicial en México son las altas cargas de trabajo, por lo que se ha propuesto recurrir a la mediación y otros medios alternativos de solución, para agilizar los procesos.

Mencionó que este es otro de los riesgos de la reforma, que al perder personal capacitado México tendría que apostar a arbitrajes internacionales para solucionar las controversias, en lugar de esperar resoluciones judiciales.

Recordó que eso fue lo que el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena expuso en el foro en Cámara de Diputados, que se avecinan problemas económicos por el cambio de ministros y el incumplimiento en acuerdos comerciales.

«Dicen, mejor recurre al arbitraje, no hay que recurrir ahorita al Poder Judicial, no va a estar especializado. (La reforma) es no darle garantías a los inversores», destacó.

Resaltó que, además, no se advierte que vaya a haber más presupuesto para el Poder Judicial, cuando hay varias necesidades para mejorar su labor y aminorar la carga de trabajo.

Explicó que el Consejo de la Judicatura hace las funciones de administración, de la de carrera judicial, la de vigilancia, la de disciplina y los consejeros se encargan de cada área para que pueda desarrollarse la función jurisdiccional, sobre la cual, insistió, hay incertidumbre.

Loretta Ortiz fue pesimista en su propia situación.

Dijo que se ha especializado en la labor de mediación y tal vez regrese a la misma.

«Ya tengo mi (registro) estoy en licencia obviamente, a lo mejor me vuelvo, después de ministra de la Corte, ahora que me corren, regreso de la mediación», dijo.