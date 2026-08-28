Para revertir la inminente aprobación en el Congreso del Estado de la creación del municipio número 12, Villa Juárez, la bancada de Morena y su dirigencia estatal anunciaron la puesta en marcha de un referéndum ciudadano. El recurso legal se presentará ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) mediante el levantamiento de firmas en el municipio de Asientos.

El dirigente estatal del partido, Gilberto Gutiérrez, calificó la iniciativa como un acuerdo de rentabilidad electoral impulsado por el Partido Acción Nacional (PAN). Explicó que iniciarán brigadas para reunir al menos 2 mil firmas, cifra que representa el 5% de los aproximadamente 40 mil electores inscritos en el padrón de Asientos. La solicitud se entregará en un plazo de 30 días hábiles posteriores a la votación en el Pleno legislativo.

Desde la perspectiva presupuestal y operativa, la coordinadora parlamentaria, diputada Yaszú Muñoz, advirtió que la división del territorio aumentará la burocracia sin resolver las carencias sociales.

La legisladora subrayó que Asientos depende en un 83% de aportaciones federales y mantiene una capacidad de recaudación propia de apenas 17%, por lo que propuso fortalecer las delegaciones y la coordinación interinstitucional en lugar de fraccionar la demarcación.

Por su parte, la legisladora Ana Gómez evidenció errores numéricos dentro del dictamen técnico de más de 200 páginas:

Inconsistencia territorial: El dictamen asigna una superficie conjunta de 617 km², aunque datos del INEGI registran que Asientos mide 549 km² (una diferencia no explicada de 68 km²).

Demografía: Se consignan 51,562 habitantes y 177 localidades, frente a los datos oficiales del INEGI de 51,536 personas y 172 comunidades.

Metodología poblacional: Se comparó erróneamente el crecimiento del estado de un solo año contra el crecimiento de Villa Juárez a diez años.

Morena exigió la suspensión del proceso al considerar que las consultas ciudadanas carecieron de certeza técnica e información transparente.