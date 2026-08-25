Nora Ruvalcaba fue designada coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes, con lo que encabezará las tareas de organización política de Morena en la entidad de cara al proceso electoral de 2027.

El nombramiento fue anunciado en la Ciudad de México por Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, quien informó que la definición derivó de la revisión de registros, el cumplimiento de los requisitos establecidos por el partido y una encuesta aplicada en el estado.

En el encuentro estuvieron presentes integrantes de las dirigencias nacionales de Morena y del Partido Verde.

Tras recibir el nombramiento, Ruvalcaba centró su mensaje en cerrar la etapa interna y comenzar la organización política rumbo a 2027.

“Hoy la definición es un hecho y es momento de sumar, Es momento de convertirnos en un bloque unido, organizado, propositivo y competitivo”, declaró.

La senadora señaló que buscará incorporar a quienes participaron en el proceso interno y anticipó que mantendrá recorridos por municipios, colonias y comunidades del estado.

“Hoy culmina la competencia interna y comienza la consolidación del proyecto que verá su luz en el año 2027”, afirmó.

Ruvalcaba también habló sobre el horizonte de su trayectoria política y planteó que se encuentra en la etapa final de su vida pública. Recordó que su participación comenzó hace casi tres décadas y que durante ese periodo acompañó el proyecto político encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy comienzo a recorrer el último tramo de mi vida pública”, expresó.

Añadió que, de mantenerse sus planes actuales, contempla retirarse de la actividad política dentro de siete años.

“Si el Creador no dispone otra cosa y me llama antes a su presencia, en siete años yo también habré de retirarme a disfrutar de mis nietas y nietos, no sin antes haber sentado las bases de la transformación en la tierra que me vio nacer”, sostuvo.

Durante el acto, la dirigencia nacional de Morena presentó también un recuento de la trayectoria de Ruvalcaba. Actualmente es senadora de la República y anteriormente ha participado en procesos electorales por la Presidencia Municipal, diputaciones y otros cargos de representación.

Ruvalcaba es profesora de Educación Primaria, licenciada en Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior y licenciada en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También cuenta con una maestría en Liderazgo Positivo por la Universidad TecMilenio y ha ejercido la docencia durante más de 30 años.

En la administración pública federal ocupó cargos en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Bienestar.

La designación de Aguascalientes fue presentada como la primera de las definiciones estatales que Morena dará a conocer para sus coordinaciones de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

En declaraciones a medios, Ruvalcaba sostuvo que existen condiciones para que Morena dispute el gobierno estatal al Partido Acción Nacional y afirmó que observa un retroceso de esa fuerza política en Aguascalientes. “El Partido Acción Nacional va en declive, es un Estado profundamente endeudado, es un Estado que tiene una gran deuda con la ciudadanía”, señaló. Al ser cuestionada directamente sobre la posibilidad de sacar al PAN del gobierno, respondió: “Definitivamente se puede”, y atribuyó esa expectativa al crecimiento electoral que, aseguró, ha registrado Morena en la entidad.