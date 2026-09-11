El presidente estatal de Morena, Gilberto Gutiérrez Lara, acusó al alcalde de Asientos, José Manuel González Mota, de concentrar propiedades y pozos agrícolas, hasta alcanzar una cantidad similar a la de los pozos del gobierno municipal, en el contexto de la oposición a la creación del municipio de Villa Juárez.

Afirmó que detrás de la creación del nuevo municipio existe una concentración de tierras y que debe investigarse si estas constituyen un latifundio propiedad del presidente municipal.

En rueda de prensa, informó que este fin de semana comenzará la recolección de firmas en las distintas secciones electorales de Asientos, con el propósito de solicitar un referéndum relacionado con la creación de Villa Juárez. Esta estrategia se desarrollará de manera paralela a la presentación de amparos contra la aprobación del nuevo municipio por parte del Congreso del Estado.

Argumentó que existen antecedentes jurídicos para revertir la creación del municipio número 12 mediante un juicio de amparo, al considerar que no se siguieron los procesos normativos.

En otro tema, Gutiérrez Lara afirmó que, rumbo al proceso electoral de 2027, Morena mantendrá como prioridad el proyecto colectivo por encima de las aspiraciones individuales, luego de que el diputado local por Rincón de Romos, José Trinidad Marín, dejara la bancada morenista para sumarse al Partido Verde Ecologista de México.

“Nadie está por encima de este movimiento y nadie en Aguascalientes puede generar más de lo que hoy genera nuestro partido como tal: el proyecto, la marca y por qué surge Morena”, declaró.

Manifestó que cada actor es libre de establecer la estrategia que le convenga y consideró que Morena y el Verde siguen siendo partidos aliados, además de confiar en que habrá una coalición electoral en las elecciones del próximo año.