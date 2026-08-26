Nora Ruvalcaba Gámez fue nombrada coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes, con lo que Morena puso en marcha su maquinaria electoral en el estado con la consigna de arrebatarle la gubernatura al PAN en los comicios de 2027.

La designación, oficializada en la Ciudad de México por la dirigencia nacional encabezada por Ariadna Montiel Reyes, representa la primera definición estatal que el partido guinda da a conocer en el país. De acuerdo con la dirigencia, la decisión derivó del cumplimiento de los requisitos internos y de la aplicación de una encuesta en el territorio estatal. En el anuncio también participaron representantes del Partido Verde Ecologista de México.

Al asumir la encomienda, Ruvalcaba Gámez dio por concluida la contienda interna e hizo un llamado a construir un bloque unido, competitivo y propositivo que incorpore a todos los grupos que participaron en el proceso. La legisladora anunció que iniciará recorridos por los municipios y las comunidades de la entidad para estructurar la organización política de cara al proceso electoral.

Durante el anuncio, la dirigencia repasó la trayectoria de la senadora y destacó su formación académica como docente y abogada con especialidad en Derecho Constitucional, sus más de 30 años en la docencia y su paso por la administración pública federal en dependencias como el Indep, la SEP y la Secretaría de Bienestar.

Ruvalcaba también se refirió al cierre de su carrera pública al señalar que contempla retirarse de la vida política dentro de siete años para dedicarse a su familia, tras casi tres décadas de trayectoria vinculada al proyecto político de Andrés Manuel López Obrador.

Al evaluar el panorama local, la senadora afirmó que existen condiciones para arrebatarle la gubernatura al PAN, al considerar que este partido atraviesa un declive en la entidad y ha dejado un estado con altos niveles de endeudamiento y rezagos frente a las necesidades de la ciudadanía.