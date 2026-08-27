Con tres décadas de militancia en la izquierda como respaldo, Nora Ruvalcaba Gámez inició una agenda de movilización territorial tras asumir la Coordinación de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes, encomienda con la que busca organizar las bases de su movimiento de cara al próximo proceso electoral.

En rueda de prensa, detalló que su plan de trabajo se centrará en recorrer los municipios para realizar foros informativos, conformar comités de base y consolidar redes de apoyo que incluyan a sectores organizados de la sociedad y hasta 30% de perfiles externos.

Asimismo, anunció que en septiembre se realizarán asambleas públicas para difundir el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldar las políticas del Gobierno Federal. La estrategia organizativa incluye el trabajo coordinado con las dirigencias de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México.

Sobre el panorama político local, sostuvo que existe un margen de oportunidad para su movimiento frente al desgaste que atribuye al Gobierno del Estado, de extracción panista, cuya gestión obtuvo una calificación de 6.5 puntos por parte de la ciudadanía en los sondeos del partido.

Como parte del diagnóstico sociopolítico de la entidad, destacó que las mediciones internas revelan que 41% de la ciudadanía considera que el estado va por un camino incorrecto, mientras que entre 40% y 43% de la población muestra poco o nulo interés en los asuntos públicos. A este sector enfocará sus labores de formación cívica.

Finalmente, la coordinadora garantizó que sus actividades en plazas públicas respetarán el marco legal electoral para evitar incurrir en actos anticipados de campaña.