El Consejo Coordinador Empresarial inició gestiones para establecer vínculos comerciales, empresariales y académicos con Montreal, Canadá, a partir de una reunión con empresarias de esa ciudad, informó Guillermo Hernández Duque, asesor de Educación del organismo empresarial.

Señaló que uno de los principales acuerdos consiste en conectar a empresas de Aguascalientes y Montreal, particularmente mipymes, con el objetivo de identificar oportunidades de colaboración y negocios entre ambas regiones.

Explicó que el encuentro se realizó en el marco de la visita de la gobernadora Tere Jiménez a Ottawa y reunió a nueve empresarias de Montreal, principalmente representantes de micro, pequeñas y medianas empresas de sectores como medios de comunicación, cultura y turismo.

El proyecto contempla, además, una vertiente institucional. Las empresarias de Montreal buscarán involucrar a la alcaldesa de esa ciudad en una iniciativa que pretende articular acciones comerciales, académicas y gubernamentales entre ambas regiones.

Participaron Maye Roque; Maricela Acosta, en representación de Canaco; Berenice Frausto, de AMEXME, y Leslie Harup, integrante del Grupo de Industriales de Aguascalientes.

Como siguiente etapa, se establecerá comunicación entre las principales cámaras empresariales de Montreal y Aguascalientes para generar una agenda de intercambio corporativo.