Como cada quien habla de la feria -de la Feria, en nuestro caso-, según le va en ella, y como es cierto, también, que cada cabeza es un mundo, debo comenzar estas reflexiones verbeneras con una admisión: yo no fui, no puse negocio, no tuve nada que ver con la organización, de tal manera que lo que pueda decir lo hago usando materiales de segunda mano.

El domingo, mientras los masoquistas se encaminaban a la corrida, un grupo de amigos y yo nos sentamos en un restaurante del norte, a comer y ver la carrera de Fórmula Uno; aquello estaba a reventar de grupitos de amigos o de familias, que, lejos de los festejos, se disponían a pasar allí buena parte de la tarde del domingo, lo que no obsta para que (la preposición es cosa de la RAE, a mí ni me miren), aquello, la zona ferial, estuviera a reventar.

Yo comí un par de tacos (limpios, calientes, deliciosos, a decir verdad), y bebí mis buenos cuatro tragos de mezcal, por los que pagué lo que seguramente, según me cuentan, me hubiera alcanzado en la zona de los festejos para dos cervezas, quizá tibias (a mí que ni me gusta la cerveza).

Uno de los de mi peña lanzó un juicio sumarísimo respecto a la verbena: es sinónimo de —dijo— de ‘caro, malo y peligroso’.

Poco después de terminar la carrera, pagué, caminé unos pasos, abordé mi auto y me volví a casa, conduciendo por un tramo libre de autos y de ruido. Pasé el resto del domingo leyendo, a ratos, viendo un juego de futbol, trabajando un rato en el computador, cenando… A media noche estaba dormido, mientras las últimas multitudes despedían su fiesta. Cada quien hace de su vida y su tiempo lo que le viene en gana, y lo que puede.

A las seis de la mañana me duchaba, con la sensación -y la certeza-, de que en otras circunstancias estaría: cansado, flaco (más), ojeroso (en lo que cabe), y con mucho menos dinero que el poco que tengo; también con esa otra certidumbre: de la que no me perdí de nada: puedo vivir perfectamente conmigo mismo, sin haber visto según a qué torero, sin poder presumir mi presencia en tal concierto, y sin contar de la noche que…

El día 30 de abril, invitado, fui a comer a un famoso restaurante de la zona de los festejos, antes de la corrida; comí regularmente bien (las raciones estaban administradas por un utilero de un ejército en tiempos de guerra y hambruna), soportando unos alaridos de unos presuntos flamencos; mi anfitrión, que apenas reparó en la cuenta, podría haber organizado una pequeña fiesta para una veintena de personas, con lo gastado en una comida para tres. No digo más, por lo del caballo regalado.

Hoy por la mañana me crucé con un amigo mío que tiene años poniendo negocios en la feria, y quien traía una cara de quien acaba de volver del Valle de Josafat. ¿Y qué tal? Suspiró… Este suspiro es habitual en los que ponen negocios allí y se quejan de lo mal que les fue en la edición correspondiente.

Como sea, no está desencaminado cuando dice que eso de los costos y los precios hace tiempo se salió de madre; parece que la lógica es cobrar, cobrar y cobrar, hinchando la cadena y estirándola, contando con que siempre habrá feriantes suficientes y con recursos ubérrimos que paguen el pato, lo que equivale en abrirle la tripa a la famosa gallina de los huevos de oro.

Que se preocupen los que vienen en asumir que alguna vez el modelo de la feria debe ser repensado; ahora lo que toca es sacarle la mejor tajada al pastel y que del mañana se encarguen otros; esto, eso sí, aparejado de un discurso que llama a la moderación (el día que les hagan caso se acaba el negocio), y la famosa cantaleta de la feria familiar.

No lo sé de cierto (tendría que ir para dar testimonio), pero me dicen que ahora se impone cada vez más el modelo del ‘botellón’: ir a beber en la vía pública y dejar de lado los lugares instalados, donde los precios son cada vez más altos (como lo son los costos), aunque me adelanto y sé que los que tienen la sartén tienen otros datos. Esos otros datos que aseguran que a la feria vienen más millones de feriantes que judíos mató Hitler en media Europa y a lo largo de un lustro.

Pero el asunto es que la fiesta se acabó y queda la sensación de siempre de la futilidad de los afanes humanos -y los bolsillos rellenos de los que sí saben dónde van a caer las millonadas que se gastaron las pasadas tres semanas.

Apelando a la memoria, a aquellos años en que yo mismo era feriante (y nada más), queda también esa sensación monterrosiana, de que al despertar el lunes el dinosaurio seguía allí… relamiéndose los bigotes.

¡Shavúa Tov!

@mosheleher: Facebook, Instagram y Twitter