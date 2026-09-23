Los veintitrés trabajadores sindicalizados de la Sección Cuatro del Nacional Monte de Piedad en Aguascalientes alcanzarán el próximo primero de octubre un año de huelga sin percibir salario, en un conflicto laboral que mantiene detenidas las operaciones de las cuatro sucursales que operan en la entidad.

El dirigente sindical Guillermo Antonio Durán Ramón indicó que, ante la proximidad del primer aniversario del paro, las mesas de diálogo entre la institución y la representación laboral se realizan de manera cotidiana a escala nacional para buscar acuerdos que destraben la situación.

Durante este lapso, el personal ha recurrido a actividades alternas, como empleos nocturnos y la venta de alimentos o productos diversos, para obtener ingresos, al tiempo que organiza guardias presenciales para mantener la cobertura y el resguardo de las instalaciones físicas.

La problemática involucra a 23 trabajadores sindicalizados en la entidad, distribuidos en cuatro sucursales: la matriz, ubicada en el Centro de la ciudad, y otros tres puntos de atención. A nivel nacional, el conflicto involucra a aproximadamente 325 trabajadores sindicalizados y mil 900 empleados que integran la estructura de la institución.

El origen de la suspensión de actividades radica en la inconformidad por los movimientos escalafonarios, ya que la base trabajadora señala que se otorgaron ascensos y plazas sin considerar la antigüedad correspondiente, por lo que exige esta regularización como requisito para finalizar la huelga.

En relación con el impacto en el servicio, la dirigencia reconoció que una parte de los usuarios ha recurrido temporalmente a otras opciones de préstamo, aunque estima que la clientela regresará a la institución una vez que se restablezca el servicio, debido a las características y condiciones de sus créditos.