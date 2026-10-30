Alrededor de 20 quejas de usuarios de Nacional Monte de Piedad fueron atendidas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Aguascalientes, debido a inconformidades relacionadas con el cumplimiento de sus contratos, informó la delegada de la dependencia, Alondra Isabel Mercado Delgadillo.

La funcionaria federal explicó que la representación estatal intervino directamente ante la institución prendaria para buscar soluciones a las reclamaciones, mediante el diálogo con sus representantes y la orientación a los consumidores sobre los mecanismos disponibles para defender sus derechos.

Detalló que los casos fueron atendidos a través de gestiones de conciliación y asesoría, con apoyo de las plataformas Concilianet y Conciliaexprés, herramientas que permiten a los usuarios buscar acuerdos con los proveedores sin necesidad de prolongar los procedimientos.

Indicó que, tras establecer comunicación con Nacional Monte de Piedad en Aguascalientes, varias situaciones pudieron resolverse con rapidez. La intervención de Profeco se produjo luego de que los usuarios manifestaran inconformidades relacionadas con sus contratos con la institución prendaria.

Finalmente, Mercado Delgadillo señaló que la atención de estas quejas forma parte de las acciones de Profeco para intervenir en controversias entre consumidores y proveedores, con el propósito de facilitar acuerdos y procurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Asimismo, reiteró que quienes consideren vulnerados sus derechos pueden acudir a las instalaciones de la dependencia, ubicadas en la calle Juan de Montoro 103, o comunicarse a los teléfonos 449 916 2969 y 449 915 1082. También pueden llamar al Teléfono del Consumidor, a los números 800 468 8722 y 55 5568 8722.