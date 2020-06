Diego Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Regresar el boxeo a la capital mexicana resultó todo un “show”.

Rodolfo Vargas, director empresarial de Azteca Deportes, adelantó que ya llegaron a un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México para realizar el evento de mañana por la noche en las instalaciones de la televisora, donde se incluirán cinco combates con la participación de dos campeones mundiales: Emanuel “Vaquero” Navarrete y Jéssica Nery Plata.

Al ser sin aficionados, y tomando en cuenta que en el evento estarán participando alrededor de 20 personas, se presentará como un programa de televisión, por lo que la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México -que depende del gobierno local- no sancionará las peleas con jueces, oficiales de ring, ni comisionados.

“La CDMX estaba preocupada porque, según sus estándares, el deporte como tal no podía ejecutarse, pero llegamos a un acuerdo, porque técnicamente estoy presentando un show de televisión donde los participantes son boxeadores.

“El anunciador será Toño Rosique, los que estarán como jueces no estarán al borde del ring, estarán aparte. (Los jueces) tienen experiencia y no serán de la Comisión”, dijo.

Esta semana se anunció que la Fecombox regularía la función y ellos decidirán si toman o no los resultados para el récord de cada peleador.

La televisora junto con Zanfer presentarán el evento, y la promotora ha seguido una serie de protocolos muy estrictos para todos los participantes, desde boxeadores -que están confinados en un hotel- hasta los comentaristas, camarógrafos, etc.