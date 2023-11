Yunuen Mora Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Los micropréstamos en línea son una opción para muchas personas que necesitan dinero de forma rápida y sencilla.

Sin embargo, si bien existen aplicaciones seguras que ofrecen préstamos muy pequeños, de entre 500 y 5 mil pesos, de manera segura, sin consultar historial crediticio y sin cobranza humana, también existen los famosos «montadeudas», que son personas u organizaciones que se aprovechan y hacen mal uso de los datos que las personas les han proporcionado.

Estos abusan del acceso que el usuario les ha dado en su móvil, ofrecen un préstamo y después, a través de amenazas, extorsión y ahora «secuestro» de dispositivos, piden cobros mucho más altos de lo acordado.

El cofundador de Baubap, Roberto Salcedo, comparte seis señales de alerta para identificar a los montadeudas:

– Empresas desconocidas y no reguladas: Si nunca has escuchado de la empresa o si al buscar su nombre no aparece nada de información, huye.

– Te piden la información de tu cuenta de depósito antes de aprobar el crédito o piden dinero por adelantado: Esta es una práctica fraudulenta.

– Tienen correos de contacto genéricos y gratuitos, y se parecen entre ellas: Busca varias opciones y compara la información de contacto.

– No existen opiniones sobre la app de tu interés (o hay mucha opinión negativa): Investiga un poco sobre la aplicación antes de solicitar un préstamo.

– La app tiene malas prácticas: Si la app pide que la califiques antes de darte cualquier servicio, ¡huye de ahí!

– Algo no cuadra: Presta atención a detalles visuales que estén fuera de lo común.

Es importante estar alerta para evitar caer en este tipo de estafas. Si crees que has sido víctima de un montadeudas, puedes denunciarlo ante la Policía Cibernética o ante el centro de apoyo de la App Store, Play Store o Facebook.