La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha decomisado ocho monos en Aguascalientes durante 2026, mientras que otros dos ejemplares se encuentran en proceso de rescate, informó Vicente Díaz Núñez, titular de la dependencia en el Estado.

Señaló que los casos forman parte de las acciones emprendidas mediante la campaña “Los monos no son mascotas”, con la que la Profepa busca frenar la posesión de estas especies como animales de compañía y generar conciencia sobre las consecuencias de su extracción y comercialización.

Destacó que la cifra registrada en Aguascalientes adquiere relevancia frente al comportamiento nacional, pues entre 2019 y 2026 se han decomisado 139 ejemplares de monos en todo México, mientras que en el Estado, durante este año, ya se contabilizan ocho y otros dos casos se encuentran en trámite.

Aclaró que esta cifra no significa necesariamente que haya aumentado la comisión de delitos relacionados con estas especies, sino que también refleja un mayor número de denuncias y una mayor conciencia de la población sobre la importancia de reportar la posesión irregular de fauna silvestre.

Uno de los principales problemas detectados por la dependencia es la práctica de mantener monos como animales de compañía, ya que la extracción de estos ejemplares de su hábitat natural está acompañada de una elevada mortalidad: por cada cuatro monos extraídos de la vida silvestre, tres mueren y solamente uno llega al mercado negro.

Esta situación representa un riesgo para las poblaciones silvestres y constituye uno de los argumentos centrales de la campaña emprendida por la Profepa para desalentar la adquisición y posesión de estos animales.

Señaló, además, que la posesión de determinadas especies protegidas puede generar consecuencias legales para quienes las mantienen sin acreditar su procedencia y legal posesión. Las acciones de la dependencia pueden derivar en procedimientos administrativos y, en determinados casos, en procesos penales.