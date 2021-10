Claudia Guerrero y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego que el gremio gasero bloqueara ayer diversas vialidades del Valle de México para exigir acuerdo de un pago mínimo de 3 pesos por litro de gas LP para seguir operando, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los comisionistas están enojados porque tenían la mala costumbre de extorsionar a la gente.

«No creo yo que pasé a mayores, ya se les está atendiendo, ya se tiene el mecanismo de Gas Bienestar, lo podemos ampliar y no hay riesgo de desabasto. El compromiso es que nosotros nos hagamos cargo del 51 por ciento del mercado porque no había contrapeso, no es como con las gasolinas y la energía eléctrica, ahí podemos garantizar que no haya aumento, en el gas no, por eso se nos fue para arriba, porque cinco grandes empresas controlaban el gas, por eso establecimos precios máximos y creamos el Gas Bienestar.

«Hay protestas porque había la mala costumbre de extorsionar a la gente (…) Por eso están muy enojados porque pensaban que así era, el que no transa no avanza, y que la moral era un árbol que daba moras, ese es el enojo», aseguró en conferencia matutina.

El Mandatario federal agregó que el Gas Bienestar le rinde más a la población porque los kilos ofrecidos están completos.

«Ya en Iztapalapa terminamos, está funcionando. Aquí aprovecho para decirlo, y le pregunto a las familias ¿Cuánto les está durando el gas, el cilindro, ahora? Ahí dejo la pregunta, la suelto. Les está durando más porque son 20 kilos, 30 kilos completos, entonces la gente quiere más, ya tenemos ese mecanismo», agregó.

El Gremio Gasero Nacional bloqueó ayer las prinicipales vialidades y carreteras del Valle de México. Los comisionistas exigen un pago mínimo de 3 pesos por litro de gas LP para poder seguir operando, pues actualmente les pagan 50 centavos.

Convoca AMLO al Zócalo para 1 de diciembre

López Obrador señaló que el 1 de diciembre habrá una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México con motivo de su informe por el tercer año de su Gobierno.

«El primero de diciembre, que vamos a cumplir tres años, ya lo decidimos, se va a hacer la concentración en el Zócalo, el día primero yo voy a informar a la nación desde el Zócalo», dijo el Mandatario federal en conferencia matutina.