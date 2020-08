Édgar Contreras Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Miguel Herrera todavía duda sobre su 11 inicial, para recibir a Rayados.

Su rival lleva un triunfo en sus últimos 16 juegos de Liga MX. No obstante, la baja de Richard Sánchez complica el armado del “Piojo”.

Además, el central Sebastián Cáceres tuvo un mal desempeño en la goleada ante Querétaro, y ahí está Emanuel Aguilera al que han recuperado de último momento. Es precisamente en la media cancha y en la defensiva en donde Herrera tiene dudas para el regreso al Estadio Azteca. No sería raro incluso el regreso a línea de cinco.

“Mohamed es un gran técnico, trabaja para tratar de que el equipo se mantenga bien, por circunstancias de los partidos no se les han podido dar los resultados. Es un equipo vasto, completo, muy bien dirigido y debemos poner toda la atención del mundo porque venimos de una derrota y debemos de ganar para sumar los puntos que nos mantengan en la parte de arriba”, comentó.

En la banca, Herrera ya tendrá a Giovani dos Santos, quien ha tenido recaídas desde aquella cirugía en el muslo tras la entrada de Antonio Briseño.

“Necesitamos que Gio, Benedetti, Jorge (Sánchez) cuando se recupere, Ibargüen, Ema hoy que se recupera, los minutos que estén en la cancha cada vez se vayan sintiendo mejor y estén haciendo bien las cosas”, comentó.

¡Participa con tu opinión!